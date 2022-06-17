YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

17.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesindeki evlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren lise öğrencisi, eğitim öğretim yılının son gününde sırasına konulan karanfiller, fotoğrafı, karnesi ve onur belgesi ile anıldı.

Yakalarında 17 yaşında hayatını kaybeden Tayfun Çetinkoz'un fotoğrafını taşıyan okul arkadaşları ve öğretmenleri, Havran Kaymakamı Enver Özderin'in karne ve onur belgesini sıraya bıraktığı sırada göz yaşlarına hakim olamadı.

Karnenin birinci dönem kısmına "Başarılı", ikinci dönem bölümüne ise "Sözün bittiği yerdesin, ışıklar içinde uyu." yazıldı.

Havran Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12/B sınıfındaki karne töreninde konuşan Özderin, çok üzgün olduklarını söyledi.

Karne törenlerinin genelde cıvıl cıvıl olduğunu belirten Özderin, "Birkaç gün önce yaşanan üzücü olaydan sonra maalesef Tayfun'u kaybettik. Köyüne gittiğimizde muhtar olsun, diğer vatandaşlarımız olsun Allah razı olsun Tayfun'dan çok iyi bahsettiler. Herkesten iyi cümleler duyduk." dedi.

Özderin, Tayfun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da gencin yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tayfun bugün burada olsaydı, o da sizin gibi karnesini alsaydı, o da mezun olsun isterdik ama takdiri ilahi böyle gerçekleşti. Rabbim onun mekanını cennet eylesin." ifadesini kullandı.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, hüzünlü olduklarını kaydederek, başsağlığı temennisinde bulundu.

Tayfun'un sınıf arkadaşlarından Celalettin Aşıcı, onu şu sözlerle anlattı:

"Çok iyi bir çocuktu. Kimseye bulaşmaz, çok sakin bir çocuktu. Arkadaşlarına saygılı bir çocuktu. Okuluna aksatmadan gelir giderdi. Çok anlayışlı bir çocuktu. Ne kırılacak ne de seni kıracak bir çocuktu. Arkadaşlarımız olarak çok üzgünüz. Aramızda olmasını isterdik. Böyle bir durum bizi çok üzdü."

Melisa Kaya ise onun ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Hep beraber gülüp eğlenirdik. Çok severdik onu." diye konuştu.

- Olay

Havran ilçesi kırsal Kobaklar Mahallesi'nde 15 Haziran'da Tahir Çetinkoz'a ait iki katlı evde yangın çıkmıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürdükten sonra evi kontrol ettiklerinde, Çetinkoz'un oğlu Tayfun Çetinkoz'un cansız bedeniyle karşılaşmıştı.

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Balıkesir'de mezun olacağı hafta yangında ölen liselinin okulunda buruk karne töreni

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karne Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:45
Yatsı
22:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Budakoğlu Eczanesi
Altieylul
Yonca Eczanesi
Altieylul
Buket Eczanesi
Karesi
Şeyma Eczanesi
Karesi
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Bilgi Eczanesi
Bandirma
İrem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

Yapay et için düzenleme yapıldı! Ne zaman satışa çıkacak?

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

Viagra’yla benzer faydaları olan inanılmaz besinler

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.