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Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

29.08.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Ahmet Güney yönetimindeki 10 AGY 092 plakalı midibüs, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçtaki 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin Kepsut'un Akçaköy Mahallesi'nden Tekirdağ'a düğüne gittiği, dönüş yolunda kazayı geçirdikleri öğrenildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kazanın saat 07.45 sularında gerçekleştiğini söyledi.

Yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiğini belirten Şıldak, "Yaralılarımız hastanelere götürüldü, 2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor. Kazanın oluş sebebi yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılacak." dedi.

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Balıkesir'de midibüs devrildi, 17 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir Kepsut midibüs

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