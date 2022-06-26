Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehidin babası Esat Özdemir ile görüştü. İncelemenin ardından evin yıkılarak yeniden yapılması talimatını veren Yılmaz, vatandaşın her zaman maddi manevi yanında olduklarını bildirdi.

BALIKESİR (AA) - Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir'in babası Esat Özdemir'in Balıkesir 'de önceki gün çıkan yangın da kullanılmaz hale gelen evi, Büyükşehir Belediyesince yeniden yapılacak.

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

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