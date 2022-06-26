YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

26.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

BALIKESİR (AA) - Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Üstçavuş Tevfik Özdemir'in babası Esat Özdemir'in Balıkesir'de önceki gün çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evi, Büyükşehir Belediyesince yeniden yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balya ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi'nde şehit babası Özdemir'in evi, 24 Haziran'da çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından olay yerinde incelemede bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehidin babası Esat Özdemir ile görüştü. İncelemenin ardından evin yıkılarak yeniden yapılması talimatını veren Yılmaz, vatandaşın her zaman maddi manevi yanında olduklarını bildirdi.

Öte yandan yangında çoğu eşyanın kullanılamayacak halde gelmesine rağmen, evde bulunan Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının yanmaması görenleri duygulandırdı.

Esat Özdemir'in oğlu Üstçavuş Tevfik Özdemir, Kardak kayalıklarında 1996'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Balıkesir'de şehit babasının yanan evi yeniden yapılacak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit yangın Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:16
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazartesi

Ayşegül Eczanesi
Altieylul
Narçiçeği Eczanesi
Altieylul
Aytekin Eczanesi
Karesi
Balkan Eczanesi
Karesi
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Akgül Eczanesi
Bandirma
Ülkar Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.