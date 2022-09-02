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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

02.09.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kentte çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları şüpheli bir araçta, deri üzerine İbranice yazılı dini motifli 8 kitap, İbranice yazılı dini motifli bir parşömen, 28 sikke, 2 yüzük, 1 metal obje ve 2 dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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Balıkesir Bandırma tarihi eser kaçakçılığı

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