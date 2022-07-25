Balıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz'da Akçay 2'nci Köprü mevkisinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmış, gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı. Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış Yeniçeri ve Işıktaş kaybolmuştu.

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