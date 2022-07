Balıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, denize açıldıkları teknenin motor arızası nedeniyle batması sonucu hayatını kaybeden Sinan Yeniçeri'nin cenazesi defnedildi.

Denize açıldıkları fiber teknenin 19 Temmuz'da motor arızası yapması üzerine sürüklenmeye başlayarak batması neticesinde denizde kaybolan ve naaşına dün ulaşılan Sinan Yeniçeri'nin (43) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Naaşı, İkizçay Mahallesi'ndeki evlerine getirilen Yeniçeri için burada helallik alındı.

Daha sonra Sakal-ı Şerif Camisi'nde kılınan namazın ardından Yeniçeri'nin cenazesi, Zeytinli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede, Yeniçeri'nin yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz'da Akçay 2'nci Köprü mevkisinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmış, gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı. Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış Yeniçeri ve Işıktaş kaybolmuştu.

Bölgede yapılan arama çalışmalarında Işıktaş'ın cansız bedeni 23 Temmuz'da, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bulunarak memleketi İzmit'e gönderilmişti. Yeniçeri'nin naaşına ise dün Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında ulaşılmıştı.