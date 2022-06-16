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Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

16.06.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: - "Herkesin kendi alanında, kendisini güçlü hissettiği alanda kendisini geliştirmesi için inşallah tüm imkanları seferber ediyoruz"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de protokolü imzalanan, "Güney Marmara Yapay Zeka Yetiştirme Programı" ile öğrencilere interaktif eğitimler verilecek, başarılı 150 öğrenci ileri seviye yapay zeka eğitim hakkı kazanacak.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir Hizmet Binası İda Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kalkınma ajanslarının önemli katkılar sunduğunu söyledi.

İldeki sinerji ve üretim kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirten Şıldak, bu tür çalışmaların gençler için ufuk açıcı olacağını ifade etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise BTK Akademi olarak 22 farklı alanda gençlerin kendileri için kariyer çizebileceği eğitimleri sunduklarını bildirdi.

Yazılım, kodlama ve mobil çözümlerin yapay zekanın birer bileşeni olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, şöyle konuştu:

"Örneğin BAYRAKTAR sadece bir kişiyle yapılmadı, bir takımla yapıldı. Onun için bizim de önemsediğimiz şey sizlerin okuldaki arkadaşlıklarınızla inşallah yarını inşa eden, yarının teknolojileri üzerine çalışan ekipler olmanız. Biriniz belki yapay zekaya merak salacak, diğeri siber güvenliğe. Bugün sadece yazılımı yazmanız önemli değil. Yazılımı yazdınız eğer güvenliğini sağlayamazsanız o zaman o yazdığınız yazılımın da bir hükmü olmuyor. Herkesin kendi alanında, kendisini güçlü hissettiği alanda kendisini geliştirmesi için inşallah tüm imkanları seferber ediyoruz. Yola çıkarken size en iyiyi sunmanın arzusu içindeyiz."

GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç ise yapay zeka konusunda sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Hasan Şıldak, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recai Keleş tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, ortaöğretim, lisans ve ön lisans öğrencilerine interaktif eğitimler verilecek. Yapay zeka üzerine ayrıca üniversite öğrencilerine ekstra eğitimler de sunulacak.

Sisteme kaydedilen ve başarılı olan öğrencilerden 150'si ileri seviye eğitim alma hakkı kazanacak.

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

- BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: - "Herkesin kendi alanında, kendisini güçlü hissettiği alanda kendisini geliştirmesi için inşallah tüm imkanları seferber ediyoruz"

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

Balıkesir'de "yapay zeka yetiştirme" protokolü imzalandı

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