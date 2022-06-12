YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri aynı mahallede defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri aynı mahallede defnedildi

12.06.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri aynı mahallede defnedildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67) ile Meryem Cebeş'in (42) naaşları Kızılöz Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninde helallik alındı.

6 kişinin cenazeleri, İl Müftüsü ve 5 imamın ayrı ayrı kıldırdığı namazların ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ayşe Karaca'nın kardeşi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Kepsut-Dursunbey kara yolunun tek şeritlik bölümündeki çalışmalar ile inşaat halindeki Naipler viyadüğünün bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Konak'ın (52) cenazesinin ikindi vakti Dursunbey Çarşı Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Törene kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile vatandaşlar katıldı.

- Kaza

Dün, Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Balıkesir'deki düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıkan kişileri taşıyan Süleyman Altınyurt (38) yönetimindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpışmıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetmiş, aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Altınyurt'un cenazesi, dün Çınar Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri aynı mahallede defnedildi

Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri aynı mahallede defnedildi

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Balıkesir'de minibüs ile kamyon çarpıştı, 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:13
İkindi
17:10
Akşam
20:43
Yatsı
22:29

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazar

Ahu Eczanesi
Altieylul
Şelale Eczanesi
Altieylul
Bacakoğlu Eczanesi
Karesi
Volkan Eczanesi
Karesi
Tayanç Eczanesi
Ayvalik
Çiğdem Eczanesi
Bandirma
Siteler Tanıl Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.