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Ballı sarımsaklı somon nasıl yapılır? Ballı sarımsaklı somon malzemeleri nelerdir?

11.07.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasında bir yarışmacının ballı sarımsaklı somon hazırlaması üzerine ballı sarımsaklı somonun nasıl yapıldığı merak konusu oldu. "Ballı sarımsaklı somon nasıl yapılır?" , "Ballı sarımsaklı somon malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Ballı sarımsaklı somon kolay yapılan bir yiyecektir. İşte ayrıntılar...

"Ballı sarımsaklı somon nasıl yapılır?" , "Ballı sarımsaklı somon malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Ballı sarımsaklı somonu yapmak için ilk önce sosu hazırlamak gerekir. Bal ve pekmez miktarı isteğe göre artırılıp kısılabilir. İşte ayrıntılar...

Ballı sarımsaklı somon nasıl yapılır?

İşte ballı sarımsaklı somon için gerekli olan malzemeler: * Somon * 3 yemek kaşığı tereyağı * Ezilmiş sarımsak * 1.5 yemek kaşığı bal (isteğe göre artırılıp azaltılabilir) * 4 yemek kaşığı Soya sosu * 3-4 yemek kaşığı limon suyu
Öncelikle balığın pişeceği tavaya 3 yemek kaşığı tereyağını atın ve eritin. Ardından ezilmiş sarımsağı tereyağının içine atın ve ikisini kavurun. İşlemleri orta ateşte yapın.
Tereyağı ve sarımsağı fazla kavurmamaya dikkat edin. Diğer sosların da tavaya eklenmesi gerektiği için tereyağı ve sarımsağı az kavurun.
1.5 yemek kaşığı bal ekleyin. İsteğe göre bal miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Somonun daha tatlı olması için 2 kaşık bal koyabilirsiniz.
Bal, tereyağı ve sarımsağı köpürmeye başlayana kadar karıştırın. Köpükler göründüğünde 4 yemek kaşığı soya sosu ekleyin. Bunun ardından 3-4 yemek kaşığı limonu ekleyin.
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