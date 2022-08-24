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Balotelli transferi bitti! Yeni takımı şaşırtıyor...

24.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Mario Balotelli konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak'ın son açıklamalarının ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan golcünün yeni adresinin Arap Yarımadası olacağı konuşuluyor.

Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Adana Demirspor'daki kariyerini noktalamayı planlayan Balotelli için ilginç bir olay yaşandı. Kulüp başkanı Murat Sancak'ın yaptığı açıklamada 4 milyon Euro gibi bir bedelle serbest kalabileceği açıklanmasının ardından Arap Yarımadası hareketliliğe geçti.

TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

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Son yaşanan olaylardan sonra takımdan ayrılmaya sıcak bakan Balotelli'nin Arap Yarımadasından gelen teklifi kabul edeceği ve takımdan ayrılacağı aktarıldı. Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan Adana temsilcisi, Balotelli'nin ayrılışına izin verecek.

MARIO BALOTELLI FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor balotelli galatasaray
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