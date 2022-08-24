Balotelli transferi bitti! Yeni takımı şaşırtıyor...

Adana Demirspor'daki kariyerini noktalamayı planlayan Balotelli için ilginç bir olay yaşandı. Kulüp başkanı Murat Sancak'ın yaptığı açıklamada 4 milyon Euro gibi bir bedelle serbest kalabileceği açıklanmasının ardından Arap Yarımadası hareketliliğe geçti.

TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Son yaşanan olaylardan sonra takımdan ayrılmaya sıcak bakan Balotelli'nin Arap Yarımadasından gelen teklifi kabul edeceği ve takımdan ayrılacağı aktarıldı. Artem Dzyuba'yı kadrosuna katan Adana temsilcisi, Balotelli'nin ayrılışına izin verecek.