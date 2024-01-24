Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! "İçimde ne arzular, tutkular varmış" deyip yaşadıklarını anlattı!

Evlenip bir çocuğu olan ve ayrılan genç kadın sosyal medyadan biriyle tanışıp ve çok aşık oluyor. Genç kadın "Ben ilk gülüm lafını ilk güzel sözü bu insandan duydum. Şu anda 40 yaşındayım 3 sene öncesinden bahsediyorum. Başka şehirdeydi ben gidiyorum yanına, denize giriyoruz ama çok mutluyuz. Hatta bir sefer o böyle denizde yüzüyor baktım böyle uzaktan dedim ki; Yarabbi dünyanın en mutlu kadını benim herhalde dedim ya böyle bir mutluluk ya rabbi bana nasıl nasıl bana nasip oldu diye..." dedi.