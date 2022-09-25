"Bandırma Füze Kulübü" filminin özel gösterimi Bodrum'da yapıldı

Kısıtlı imkanlara, karşılaştıkları tüm engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini konu alan "Bandırma Füze Kulübü" filminin özel gösterimi, 10. Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsamında yapıldı.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, Alina Boz ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu filmde, Öykü Gürman "Nurgül Öğretmen" karakterini canlandırdı.

Gösterim, yapımcı Mustafa Uslu, oyuncular Erkan Kolçak Köstendil, Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu, Bahtiyar Engin ve Atay Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşti.

Gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan yapımcı Mustafa Uslu ve oyuncular, filmin çıkış öyküsünü anlattı, soruları yanıtladı.

Uslu, 2017'de ABD'deki bir ödül töreni sırasında "Bandırma Füze Kulübü"nün hikayesi ile tanışarak filmini çekmeye karar verdiğini ifade etti.

"Ayla" filmiyle 2017 yılında Washington'da bir ödül törenine katıldığını hatırlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Masada oturanlar hep başarılı ve icatlar yapmış Türk bilim adamlarıydı. Masada sol tarafımda bir beyefendi oturuyordu. Ben kendisine ne ödülü alacağını sordum. 'Biz 35 yıldır NASA'ya uzay mekiği yapıyoruz' dedi. İnanamadım. Bir Türk düşünün NASA'ya uzay mekiği yapmış. Google'a girdiğimde o abinin uzay mekiğinin önünde fotoğrafını gördüm ve gurur duydum. Hiçbirimizin Fatih Özmen'in şirketi Sierra Nevada Co.'dan haberimiz yok. Halbuki bu şirket bugün, ABD'de Elon Musk'ın şirketi kadar kıymetli ve Amerika'nın en değerli firmalarından birisi. Bu filmi çekerken bu başarıdan da feyz aldık."

Toplantının ardından 10. Bodrum Türk Filmleri Haftası açılış ve plaket törenine katılan sanatçılar, davetlilerle filmi izledi.

- "Çevre ve iklim krizi temasıyla başladı"

Filmin ardından, çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla İngiliz Kültür Koleji ve Cinemarine Sinemaları'nın birlikte düzenlediği Çevre ve İklim Krizi temalı kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kovid-19 salgını döneminden günümüze hayatını kaybeden sinema sanatçılarının anlatıldığı filmin ardından "Beyazperde Vefa Ödülleri" verildi.

Bodrum Türk Filmleri Haftası açılış gecesi Bandırma Füze Kulübü'nün özel gösterimi ile devam etti, eş zamanlı olarak İskele Meydanı'nda Çakallarla Dans-5 adlı filmin gösterimi gerçekleştirildi.