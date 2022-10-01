Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sezonun ilk ayı palamut bolluğuyla geçti

BALIKESİR (AA) - Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hale getirilen palamut miktarı eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 14 kat arttı.

Bandırma Su Ürünleri Hali İdari Amiri Özcan Ateş, AA muhabirine, eylülde getirilen palamut miktarının geçen yılın aynı ayına kıyasla 13 bin 32 çiftten, 186 bin 400 çifte yükseldiğini söyledi.

Hamsi miktarının da 2 bin 186 kasadan 2 bin 700 kasaya çıktığını belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Sardalya ise büyük düşüş gösterdi. Geçen yıl eylül ayında 7 bin 226 olarak kayıtlara geçen haldeki sardalya miktarı, bu sene neredeyse 2,5 kata kadar azalıp 3 bin 72 kasaya geriledi. Diğer bazı balıkların miktarında da değişiklikler oldu. Geçen sene eylülde hale 1400 kasa bakalorya balığı gelirken, bu eylül ayında bu miktar 2 bin 147 kasaya yükseldi."

Ateş, bu sabah Su Ürünleri Hali'ne Karadeniz ve Marmara'dan 150 bin çift palamudun getirildiğini bildirdi.

Hal esnafından Metin Çokgezenler ise palamut bolluğunun fiyatlara da yansıdığını ifade etti.

Çokgezenler, "Şu anda bütün ülkede palamut fiyatları düşük, 1 kilogram üstü ve altı palamutlar 40-50 liradan satılıyor. Yarım kilogram üstü ve altı palamutları 25-30 liraya satıyoruz. Vatandaş bir yerine 5 alıyor, palamut bu fiyatların altına düşmez. İsterseniz dolaplarınıza koyun, isterseniz tuzlayın. Lakerdasını da yapabilirsiniz." dedi.