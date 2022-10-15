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Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

15.10.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar tarafından avlanan binlerce palamut, çevre illerdeki satış noktalarına ulaştırıldı.

Bandırma Körfezi'nde gece ve sabah saatlerinde avlanan 4 bin kasa palamut, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne getirildi.

Balıkların tamamını çevre illere sevk edilmek üzere satın alan firmanın yetkilisi Feyyaz Çavdar, AA muhabirine, son günlerde körfezde palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

Çavdar, av bolluğunun yılbaşına kadar sürmesini beklediklerini belirterek, "Bandırma Körfezi, tarihinin en iyi balıkçılığını yaşıyor. Gece 1700 kasa, sabah ise 2 bin 300 kasa palamut geldi. Balıkları Ankara, Bursa, Tekirdağ gibi illere sevk ediyoruz." dedi.

Balıkçı esnafından Barış Yıldız da palamudun tanesinin 50 ila 70 liradan satıldığını ifade etti.

Talebin ve satışların yoğun olduğunu dile getiren Yıldız, "Tezgahlarımız şenlendi. Vatandaşlarımız bol bol tüketsin. Şu an tam mevsimi. Izgara, tava her türlü tüketilebilir." diye konuştu.

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

Bandırma Su Ürünleri Hali'nden çevre illere 4 bin kasa palamut gönderildi

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