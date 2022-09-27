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Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

27.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir firma tarafından üretilen soğan tohumları 28 ülkeye ihraç ediliyor.

Mehmet Tan tarafından 1984 yılında kurulan tohum firması, 2004 yılından bu yana Tan'ın oğulları Can Tan ve Ata Tan tarafından yönetiliyor.

İlçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde üretimi yapılan soğan tohumları Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan, İran, Hollanda, Rusya, Libya ve Irak başta olmak üzere 28 ülkeye gönderiliyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Can Tan, AA muhabirine, 2007 yılında yurt dışına satış yapmaya başladıklarını söyledi.

Tan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescilli 29 soğan çeşidine sahip olduklarını belirterek, "Tohumlarımızın yüzde 65'ini, 28 ülkede 3 farklı marka ile satıyoruz. Ortak çeşitler başta olmak üzere yerel Türk firmalara da tedarik ediyoruz. Onlar da tohumları tekrar paketleyerek kendi markalarıyla yurt içi ve yurt dışı pazarlara satıyorlar." diye konuştu.

Dünya çapında tanınmış firmalar için üretim yaptıklarına işaret eden Tan, şunları kaydetti:

"Onlar bize stok tohumlarını gönderiyor, biz de bunların çeşitlerini çoğaltarak yeniden onlara gönderiyoruz. Ar-Ge departmanımız yeni çeşit ıslahında hassasiyetle çalışıyor. Tere, roka, maydanoz, dereotu ve bezelye üretimiyle de yurt içi tohum ihtiyacına katkı sağlıyoruz."

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

Bandırma'dan 28 ülkeye soğan tohumu ihraç ediyorlar

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