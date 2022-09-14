Barcelona'nın kazanması halinde soyunacağını söyleyen Diletta Leotta'nın çıplak fotoğrafları ortaya çıktı!

Bayern Münih'in Barcelona'yı 2-0 mağlup etmesi, Diletta Leotta'nın verdiği söz kadar konuşulmadı. Almanya ve İspanya'da manşetler, Diletta Leotta'nın verdiği söz ile süslenirken, Bayern'in Barça'yı yenmesinin ardından sosyal medya karıştı.

"ÇIPLAK İZLEYECEĞİM"

Ünlü spiker Diletta Leotta, Barcelona'nın Bayern Münih'i deplasmanda "üç farklı" mağlup etmesi halinde rövanş karşılaşmasını saha kenarında çıplak bir şekilde izleyeceğini ifade etmişti. Fakat Bayern Münih, Barcelona'yı 2-0 yendi ve Leotta'nın bu sözü suya düştü.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Diletta Leotta'nın daha önce bir Playboy dergisine verdiği çıplak pozlar sosyal medyada ortaya çıktı. Barcelona'nın 3-0 kazanması durumunda soyunacağının sözünü veren Diletta Leotta'nın çıplak fotoğrafları servis edildi. Son 24 saatte arama motorlarında Diletta Leotta'nın ismi rekor şekilde aratılıyor.