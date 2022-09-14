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Barcelona'nın kazanması halinde soyunacağını söyleyen Diletta Leotta'nın çıplak fotoğrafları ortaya çıktı!

14.09.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarını kazanan Bayern Münih ve Barcelona, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İtalya'nın en seksi spikerleri arasında gösterilen Diletta Leotta, dev maç öncesi Barcelona'nın maçı 3-0 kazanması halinde rövanş maçını çıplak izleyeceğinin sözünü vermişti. Bayern Münih'in maçı 2-0 kazanmasının ardından Diletta Leotta'nın sözü tutmadı. Fakat sosyal medyada Diletta Leotta'nın daha önce verdiği çıplak fotoğraflar ortaya çıktı.

Bayern Münih'in Barcelona'yı 2-0 mağlup etmesi, Diletta Leotta'nın verdiği söz kadar konuşulmadı. Almanya ve İspanya'da manşetler, Diletta Leotta'nın verdiği söz ile süslenirken, Bayern'in Barça'yı yenmesinin ardından sosyal medya karıştı.

"ÇIPLAK İZLEYECEĞİM"

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Ünlü spiker Diletta Leotta, Barcelona'nın Bayern Münih'i deplasmanda "üç farklı" mağlup etmesi halinde rövanş karşılaşmasını saha kenarında çıplak bir şekilde izleyeceğini ifade etmişti. Fakat Bayern Münih, Barcelona'yı 2-0 yendi ve Leotta'nın bu sözü suya düştü.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

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Diletta Leotta'nın daha önce bir Playboy dergisine verdiği çıplak pozlar sosyal medyada ortaya çıktı. Barcelona'nın 3-0 kazanması durumunda soyunacağının sözünü veren Diletta Leotta'nın çıplak fotoğrafları servis edildi. Son 24 saatte arama motorlarında Diletta Leotta'nın ismi rekor şekilde aratılıyor.

DILETTA LEOTTA FOTOĞRAFLARI

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