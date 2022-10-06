YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

06.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, küçüklüğünden bu yana asker olmak isteyen bardet-biedl sendromlu Mertcan Akdağ'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne başvuran bardet-biedl sendromlu 20 yaşındaki Mertcan'ın annesi Sündüs Akdağ, oğlunun küçüklüğünden bu yana jandarma olmak istediğini belirterek, bu konuda yardım talep etti.

Müracaat üzerine Mertcan'ın hayalini gerçekleştirmek isteyen Müdürlük, İl Jandarma Komutanlığı ile temsili askerlik programı hazırladı.

Önce İl Jandarma Komutanlığına gelerek teslim olan Mertcan Akdağ'ın kaydı gerçekleştirildi. Daha sonra berbere götürülerek asker tıraşı yapılan Akdağ'a hazırlanan üniforma giydirildi. Alaydaki arkadaşlarıyla tanışan Akdağ, kantininden alışveriş de yaptı.

Vali Numan Hatipoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı da genci alayda ziyaret ederek, birlikte yemek yedi. Bir gün asker olmanın heyecanını yaşayan Akdağ, askerliğinin sonunda terhis belgesini Hatipoğlu'nun elinden alarak uğurlandı.

Sündüs Akdağ, 5 çocuğundan ikisinin engelli olduğunu belirterek, "Oğluma bir günlük asker olmanın sevincini yaşatan Valimiz Numan Hatipoğlu başta olmak üzere İl Jandarma Komutanımız Bahri Bostancı ve Jandarma Teşkilatı ile Tokat Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." dedi.

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Bardet-biedl sendromlu Mertcan'ın asker olma hayali gerçeğe dönüştürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tokat engelli jandarma

Tokat Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:27
İkindi
15:41
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.