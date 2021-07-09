Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kadrosuna almak istediği yıldız isim Barış Alper Yılmaz'ı kazanan isim sarı- kırmızılı takım oldu. Galatasaray Spor Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun özel ve futbol hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Barış Alper Yılmaz'ın oynadığı takımlar...

Barış Alper Yılmaz kimdir?

Keçiörengücü Spor Kulübünde sergilediği performans ile adını duyuran yıldız ismin transfer işlemleri bugün gerçekleştirildi. Sarı- kırmızılı takım ile sözleşme imzalayan Barış Alper Yılmaz merak ediliyor.

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya gelmiştir. Henüz 21 yaşında olan Yılmaz futbol kariyerine doğduğu il Rize'de başladı. Rize Özel İdare Spor altyapısında oynayan Yılmaz, 2017'de Ankara Demirspor'a transfer oldu.

3 sezon boyunca Ankara Demirspor'da top koşturan yıldız isim, Eylül 2020'de Ankara'nın diğer bir takımı Keçiörengücü'ne geçti.

TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda gösterdiği performans ile genç oyuncu, dikkat çekti. Başkent temsilcisinde 36 resmi maçta forma giyen Yılmaz, koşturduğu toplar ile adından söz ettirerek transfer edilmek için adeta yarışa girildi.