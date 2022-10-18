YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

18.10.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında inceleme yaptı.

Başsavcı Kaynak, incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle maden ocağı sahasına geldi.

Kuyu başında, pervane bölümünde incelemede bulunan Kaynak, daha sonra iş sağlığı koruma personeli odasında bilgi aldı.

Başsavcı Kaynak, yaklaşık 2 saat süren incelemelerini tamamlamasının ardından bölgeden ayrıldı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
patlama maden ocağı

Bartın Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:33
Sabah
06:59
Öğle
12:41
İkindi
15:42
Akşam
18:13
Yatsı
19:33
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.