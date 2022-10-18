Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, patlama meydana gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında inceleme yaptı.
Başsavcı Kaynak, incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle maden ocağı sahasına geldi.
Kuyu başında, pervane bölümünde incelemede bulunan Kaynak, daha sonra iş sağlığı koruma personeli odasında bilgi aldı.
Başsavcı Kaynak, yaklaşık 2 saat süren incelemelerini tamamlamasının ardından bölgeden ayrıldı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
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