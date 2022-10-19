Arslan'a Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Kurucaşile Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz da eşlik etti.

Fikret Kansız'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Cumayanı köyü, Murat Öztan'ın Sarıderesi köyü, Rasim Bulut'un Paşalılar köyü, Mustafa Çelik'in Karaman köyü, Murat Ergin'in Şeyhler köyü, Deniz Baykal'ın Hacı köyünde ikamet eden ailelerine de ziyarette bulunan Arslan, üzüntülerini ve taziyelerini iletti.

Bartın Valisi Arslan'dan madencilerin ailelerine taziye ziyareti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz