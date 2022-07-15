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Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

15.07.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Bartın'da mezarı başında anıldı.

Bartın Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bartın Şehitliği'nde gerçekleştirilen ilk programda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Nurtaç Arslan ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra Hükümet Caddesi'nde açılan sergiyi gezen Vali Arslan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğrafları inceledi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman da Ulus ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehidin Çubuklu köyündeki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehidin mezarına karanfil bırakan Vali Arslan ile diğer yetkililer, anne Kezban, baba Mehmet ve ağabey Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

Programlara, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. ​​​​​​​

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma fotoğraf sergisi

Bartın Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:22
Öğle
13:02
İkindi
17:01
Akşam
20:31
Yatsı
22:19
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

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