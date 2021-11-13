Yangında dumandan etkilenen, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden hurdacılık yapmak için kente geldikleri öğrenilen Satı (50) ve Hakan Kucık (28), Mustafa (7), Kadir (4) ve Emel Kaplan (41) ile İlyas Küçükdurna (46) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

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