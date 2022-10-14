Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

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