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Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı

14.10.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Arslan: - "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağındaki patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Arslan, gazetecilere, patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Patlamanın -300 kotunda gerçekleştiğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı. Hastanelerimize sevk edildi. TTK işletmesinin arama kurtarma ekipleri, ambulanslarımız ve AFAD ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an söylediğim gibi 12 yaralımızı kurtardık. İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız Amasra'ya gelmek üzere yoldalar."

Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı

- Vali Arslan: - "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı"

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi

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Anahtar Kelimeler:
patlama maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu

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