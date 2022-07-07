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Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

07.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen yaşamını yitirdi.

Bartın-Kozcağız yolu Eskihamidiye köyü mevkisinde K.Ö. (60) idaresindeki 34 DRL 36 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan emekli öğretmen Mehmet Acıbal'ın (70) kullandığı 74 AAC 302 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen emekli öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acıbal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü K.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

Bartın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü emekli öğretmen hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bartın motosiklet sürücüsü

Bartın Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

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Sabah
05:16
Öğle
13:01
İkindi
17:01
Akşam
20:35
Yatsı
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Bartın ECZANELER
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