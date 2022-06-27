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Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

27.06.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

Kentte 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken sular tahliye ediliyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, ulaşım aksadı

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

Bartın'da sağanak etkili oluyor

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