Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı

Kentte 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 27 Haziran'da ırmağın taşması sonucu çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi.

- Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su da denizin kıyı kesimlerini kahverengiye bürüdü

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