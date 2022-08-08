Bartın'da vahşi hayvanların tahnitinin sergileneceği müzenin açılışı yapıldı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı'nda yaşayan 70 vahşi hayvanın tahnitinin sergilendiği "Doğa Bilim Merkezi-Tahnit Müzesi ve Orman Okulu" hizmete açıldı.

Ağaköy'de milli park sınırları içerisinde Drahna Vadisi yol güzergahında yapılan merkezin açılışında konuşan Vali Nurtaç Arslan, kültür, doğa ve turizm yatırımları sayesinde ilçede yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandığına dikkati çekti.

İlçenin uluslararası alanda da tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu anlatan Arslan, "Ulus, ilimizin en güzel ilçelerinden biri. Bu anlamda, hepimiz bu güzide ilçenin tanıtımına katkı sunmalıyız. Sadece Ulus'un değil Amasra'mızın, Kurucaşile'mizin, Bartın'ımızın bütün güzelliklerini tanıtmamız gerekiyor. Ciddi potansiyelimiz var. Önemli olan bu güzelliklerimizi tanıtabilmek. Bu merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Küre Dağları Milli Parklar Müdürü Ali Bozkurt da Türkiye'nin ilk Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli parkın endemik bitkileri ve zengin yaban hayatını bünyesinde barındırdığını söyledi.

Mayıs 2021'de yapımına başlanan 300 metrekare kapalı alana sahip merkezin eski okuldan dönüştürüldüğünü aktaran Bozkurt, şu bilgileri paylaştı:

"Buradaki amacımız, milli parkta bulunan hayvanları tanıtmak. Bir şekilde telef olmuş hayvanların tahnitini burada sergiliyoruz. 3 büyük 2 küçük salon, panoramik tahnit merkezi, endemik bitkiler odası, idare odası, kafe, mutfak, sergi alanı, sunum odası, köy ürünleri satış merkezi bulunuyor. Milli parkta yaşayan vahşi hayvanların sunulduğu tahnit merkezinde şahin, su samuru, karaca, atmaca, kınalı ve beyaz keklik gibi 70 hayvan yer alıyor. Yine endemik bitkiler odasında da yaklaşık 30 endemik bitkiyi sergiliyoruz."