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Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

15.10.2022 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan 6 maden işçisi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Bartın'daki maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla İstanbul'a getirilen 6 işçi, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastaneye getirilen 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezinde, 5 yaralı ise Yanık Merkezinde tedavi görecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın’dan 40 dakika önce havalanan uçak ambulanslarımız İstanbul’da. 1 yaralı Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezimizde, 5 yaralı ise Yanık Merkezimizde tedavi altına alınmak üzere birazdan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan 6 işçi ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Bartın

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