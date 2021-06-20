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  4. Baş Belası dizisinin İpek’i İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? Evli mi?

Baş Belası dizisinin İpek’i İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında? Evli mi?

20.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV’nin yeni dizisi Baş Belası’nın kadrosunda yer alan İrem Helvacıoğlu, son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Birçok başarılı yapımda yer alan güzel oyuncu, en son Özcan Deniz ile beraber Seni Çok Bekledim dizisinde başrol olarak yer almıştı. Şimdilerde yaz dizisi olan Baş Belası’nda bir emniyet psikoloğu olarak görev alan İpek karakterine hayat veriyor. Peki, İrem Helvacıoğlu kimdir?

ATV ekranlarında 20 Haziran Pazar akşamı gösterilmeye başlanan Baş Belası dizisinde Seçkin Özdemir ile başrol paylaşan İrem Helvacıoğlu, merak ediliyor. İlk kez fenomen dizi Behzat Ç’deki rolüyle oyunculuğu adım atan Helvacıoğlu, daha sonra birçok başarılı dizi ve filmde de rol almıştır. İşte 31 yaşındaki başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun hayat hikayesi…

İrem Helvacıoğlu Kimdir?

İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi.
2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıkan Helvacıoğlu, daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu ve Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Helvacıoğlu, son olarak Özcan Deniz’in hem senaryosunu yazdığı hem de başrol oynadığı Seni Çok Bekledim dizisinde Ayliz karakterine hayat verdi.
Günümüzde ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Baş Belası dizisinde Seçkin Özdemir ile beraber başrol paylaşıyor. Helvacıoğlu, dizide emniyet psikoloğu İpek karakterine hayat veriyor.
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atv İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
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