Baş Belası dizisinin Şahin’i Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir evli mi, kaç yaşında?

Baş Belası dizisi ile ekranlara geri dönen Seçkin Özdemir, dizide başarılı bir Başkomiser olan Şahin’i canlandırıyor. Farklı dizilerde ce televizyon programlarında yer alan 29 yaşındaki oyuncu, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuk kariyerinden önce DJ ve sunuculuk yapan Seçkin Özdemir, son olarak 2020 yılında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde rol aldı. Baş Belası dizisinin Şahin başkomiseri Seçkin Özdemir kimdir?