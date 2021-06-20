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  4. Baş Belası dizisinin Şahin’i Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir evli mi, kaç yaşında?

Baş Belası dizisinin Şahin’i Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir evli mi, kaç yaşında?

20.06.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü ile 20 Haziran günü ekranlara gelen yeni dizi Baş Belası’nın sert ve karizmatik başkomiseri Şahin’i başarılı oyuncu Seçkin Özdemir canlandırıyor. Seçkin Özdemir’e ise dizide psikolog rolüyle İrem Helvacıoğlu eşlik ediyor. Seçkin Özdemir, daha önce birçok dizide rol almış başarılı bir oyuncu olmanın yanı sıra, son zamanların da en çok merak edilen isimlerinden biri. Peki Seçkin Özdemir kimdir?

Baş Belası dizisi ile ekranlara geri dönen Seçkin Özdemir, dizide başarılı bir Başkomiser olan Şahin’i canlandırıyor. Farklı dizilerde ce televizyon programlarında yer alan 29 yaşındaki oyuncu, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuk kariyerinden önce DJ ve sunuculuk yapan Seçkin Özdemir, son olarak 2020 yılında yayınlanan Hizmetçiler dizisinde rol aldı. Baş Belası dizisinin Şahin başkomiseri Seçkin Özdemir kimdir?

Seçkin Özdemir Kimdir?

Seçkin Özdemir, 25 Ağustos 1981 yılında Sinop’ta dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Seçkin Özdemir, üniversite eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı.
Özdemir, 2000 senesinde Kocaeli’nin bölgesel yabancı müzik radyolarından “Red Fm”de radyo programcılığına başladı daha sonra ise Antalya, İstanbul ve Bodrum’da DJ olarak çalıştı.
2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programı sunmaya başlayan Seçkin Özdemir, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.
Tiyatro eğitiminin ardından Akbank, Ülker, Binboa Vodka, Coca-Cola ve Gnctrkcll reklam filmlerinde rol aldı. 2008 yılında ise ATV’nin "Yaban Gülü" dizisinde "Burak" karakterine hayat verdi.
Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Seçkin Özdemir Baş Belası dizisi
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