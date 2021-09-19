Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Maçın muhtemel ilk 11'i de merak konusu oldu. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Süper Lig'de 5. hafta maçında Başakşehir'le karşılaşacak. Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmış olan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında galibiyet elde etmek istiyor.
Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan toplamıştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak ve müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER...
Fenerbahçe: Serdar, Altay, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha.
Başakşehir: Şener, Volkan, Ndayishmiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Okaka.
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