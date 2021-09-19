Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Maçın muhtemel ilk 11'i de merak konusu oldu. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Süper Lig'de 5. hafta maçında Başakşehir'le karşılaşacak. Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmış olan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında galibiyet elde etmek istiyor.