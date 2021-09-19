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Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

19.09.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Frankfurt'la deplasmanda berabere kalmış olan sarı lacivert takımın maçı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Maçın muhtemel ilk 11'i de merak konusu oldu. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Süper Lig'de 5. hafta maçında Başakşehir'le karşılaşacak. Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmış olan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında galibiyet elde etmek istiyor.
Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan toplamıştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma bugün saat 19.00'da başlayacak ve müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER...

MUHTEMEL 11'LER...
Fenerbahçe: Serdar, Altay, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha. Başakşehir: Şener, Volkan, Ndayishmiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Edin Visca, Aleksic, Deniz Türüç, Okaka.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Başakşehir
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