Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Jesus kalacaksa, Arda Güler gitmeli"

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Mücadele Sarı-Laciverliler'in 88 ve 90+3'te attığı gollerle 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.