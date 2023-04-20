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Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Jesus kalacaksa, Arda Güler gitmeli"

20.04.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelirken, mücadele 2-1 Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Mücadele Sarı-Laciverliler'in 88 ve 90+3'te attığı gollerle 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Fenerbahçe kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 69 puanla zirvenin sahibi olan Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayan Sarı-Lacivertliler takibi 6 puanla sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, özellikle Arda Güler için oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu.

İŞTE TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ

İŞTE TOROĞLU'NUN O SÖZLERİ

"Ben Başakşehirli futbolcuları tebrik ediyorum. Ben sahada Başakşehirli futbolcu olsaydım farklı olurdu. Çok beyefendi futbolcularmış, helal olsun. Hepsini alınlarından öpüyorum."

"Jorge Jesus, Arda Güler'i forvete koymuş. Sen Arda'yı defansın kucağına atıyorsun. Arda Güler ortada top gezdiren, kaleye topu getiren oyuncu. Arda'yı forvete koyunca topu kaleye getirecek ikinci adamın yok. Jesus iyi giden durumu niye değiştiriyor?"

"Jorge Jesus kalacaksa, Arda Güler gitmeli. Bu tarz olacaksa Arda'nın gitmesi gerek. İngiltere'ye giderse siz göreceksiniz…"

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