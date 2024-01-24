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Başakşehir Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ceza sahasının içinde mi? Yeni görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tartışmalar sona erdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2024 22:23 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında 90. dakikada kazandığı penaltıyla maçtan 1-0 galip ayrıldı. Pozisyonun içerde olup olmadığı sosyal medyada tartışma konusu olurken, yayıncı kuruluş yeni görüntüyü yayınlayıp tartışmalara son noktayı koydu.

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasında 90. dakikada kazandığı penaltıyla kazandı. Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği şut Başakşehirli Onur Ergün'ün eline çarptı.

POZİSYON İÇERDE Mİ?

Onur Ergün'ün eline çarpan top sonrası maçın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Başakşehirli futbolcular uzun bir süre pozisyonun dışarıda olduğuna yönelik itirazlarda bulundu.

POZİSYONUN TAM ÇİZGİDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Onur Ergün'ün eline çarpan topun tam çizgide olduğu ortaya çıktı. VAR'ın bu sebeple Abdulkadir Bitigen'i uyarmadığı ve penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.

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