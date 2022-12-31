Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil Pele için taziye mesajı yayınladı, tepki aldı!

Brezilya Milli Takımı'nın ve dünya futbolunun efsane ismi olan, Santos formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan Pele, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
Pele'nin ölüm haberi sonrası Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Güney Amerika’ya kadar futbol ailesi ‘Siyah İnci’ için saygı duruşunda bulundu.
Santos’ta 2014 yılında açılan Pele müzesi önceki günden bu yana ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Birçok taraftarın mum yakarak dua ettiği görüldü. Öte yandan Pele’nin hayata veda ettiği Sao Paulo’daki Albert Einstein Hastanesi önünde de ciddi kalabalıklar oluştu.
Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak. Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Öte yandan Pele için futbol dünyasından birçok isimden de taziye mesajları yayınlanmaya devam ederken, Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir'in yolunu tutan ve yaşadığı sakatlıklarla uzun süredir sahalardan uzak olan Mesut Özil de bir paylaşımda bulunurken, kullandığı ifade tepki çekti.
Mesut Özil, Pele için yaptığı paylaşımda, "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak. Mirasınız sonsuza dek yaşayacak." ifadelerini kullandı.
Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Özil'in kullandığı "Cennet FC" ifadesini uygunsuz bulan bazı takipçileri, "Cennete gideceğini nerden biliyorsun?" gibi yorumlar yaptı.