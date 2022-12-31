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Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil Pele için taziye mesajı yayınladı, tepki aldı!

31.12.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın ve dünya futbolunun 'Siyah İnci' lakaplı efsanesi Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele'nin ölüm haberi sonrası Brezilya'da 3 gün yas ilan edilirken, tüm dünyada Siyah İnci için saygı duruşunda bulunuldu. Futbol dünyasından da birçok isim taziye mesajı yayımlarken, Mesut Özil'in paylaşımı bazı taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Brezilya Milli Takımı'nın ve dünya futbolunun efsane ismi olan, Santos formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan Pele, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Pele'nin ölüm haberi sonrası Avrupa’dan Asya’ya, ABD’den Güney Amerika’ya kadar futbol ailesi ‘Siyah İnci’ için saygı duruşunda bulundu.

MÜZEYE AKIN ETTİLER

MÜZEYE AKIN ETTİLER

Santos’ta 2014 yılında açılan Pele müzesi önceki günden bu yana ziyaretçi akınıyla karşılaştı. Birçok taraftarın mum yakarak dua ettiği görüldü. Öte yandan Pele’nin hayata veda ettiği Sao Paulo’daki Albert Einstein Hastanesi önünde de ciddi kalabalıklar oluştu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU 

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU 

Santos Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Pele'nin cenaze töreni 3 Ocak'ta Sao Paulo eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Santos kentindeki Urbano Caldeira Stadyumu'nda yapılacak. Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Pele için futbol dünyasından birçok isimden de taziye mesajları yayınlanmaya devam ederken, Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir'in yolunu tutan ve yaşadığı sakatlıklarla uzun süredir sahalardan uzak olan Mesut Özil de bir paylaşımda bulunurken, kullandığı ifade tepki çekti.

"CENNET FC..."

"CENNET FC..."

Mesut Özil, Pele için yaptığı paylaşımda, "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak. Mirasınız sonsuza dek yaşayacak." ifadelerini kullandı.

İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ 

İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ 

Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Özil'in kullandığı "Cennet FC" ifadesini uygunsuz bulan bazı takipçileri, "Cennete gideceğini nerden biliyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

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Brezilya Mesut Özil Pele paylaşım tepki brezilya milli takımı yaşında

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