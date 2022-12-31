Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil Pele için taziye mesajı yayınladı, tepki aldı!

Öte yandan Pele için futbol dünyasından birçok isimden de taziye mesajları yayınlanmaya devam ederken, Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir'in yolunu tutan ve yaşadığı sakatlıklarla uzun süredir sahalardan uzak olan Mesut Özil de bir paylaşımda bulunurken, kullandığı ifade tepki çekti.