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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA müsabakalarından men edildi! Sebebi ise...

01.09.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Emre Belözoğlu'na 'Shadow coaching' (Gölge Antrenörlük) yaptığı gerekçesiyle ceza verdi. Belözoğlu, ilgili yönetmeliklerdeki kriterleri yerine getirene kadar UEFA maçlarında teknik direktörlük yapamayacak.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza geldi. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge antrenörlük’ durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu’nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

KRİTERLERİ YERİNE GETİRENE KADAR...

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Emre Belözoğlu hakkındaki bu kararın, kendisinin ilgili yönetmeliklerde öngörülen kriterleri yerine getirene kadar geçerli olacağı ifade edildi.

BELÖZOĞLU'NA UYARI, BAŞAKŞEHİR'E TOPLAMDA 20 BİN EURO CEZA

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Öte yandan Belözoğlu’na, genel davranış ilkelerinin ihlali nedeniyle uyarı cezası da verildi. Başakşehir Kulübü’ne aynı gerekçeden dolayı 10 bin euro para cezası kesildi.

Ayrıca Başakşehir'e, Netanya ile deplasmandaki karşılaşmanın geç başlamasındaki sorumluluğundan dolayı da 10 bin euro para cezası verildi. Antrenör Erdinç Sözer'in de bu sebepten dolayı uyarıldığı belirtildi.

ANTWERP BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN KARELER

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