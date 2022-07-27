İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de virajı alamayarak devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Sinan G'nin kullandığı 73 FE 684 plakalı beton mikseri Sultangazi Kavşağı'nda virajı alamayarak devrildi.
Sinan G, yan yatan beton mikserde sıkışarak ağır yaralandı.
Kaza yerine gelen polis ekipleri, aracın camını kırarak şoförü bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sinan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin beton mikserini kaldırma çalışmaları sürüyor.
Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı
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