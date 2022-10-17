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  4. Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

17.10.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesinde yokuşta park halinde olduğu belirtilen İETT otobüsü, birden kaymaya başladı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otobüs, yolun bitimindeki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta kimsenin olmadığı belirtilirken, otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

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