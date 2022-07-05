Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı

ERZİNCAN (AA) - Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 29. yılında törenle anıldı.

Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için İl Müftüsü Burhan Çakır dua etti.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.

Vali Mehmet Makas, Başbağlar'da yaşanan katliamın birlik ve beraberliğe yapılan bir saldırı olduğunu aktardı.

- "Milletimiz tarihin hiçbir safhasında hiçbir millete zulüm etmemiştir"

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir insana zulüm etmediğini, mazluma silah çekmediğini ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Bu millet tarihi ve kutlu yürüyüşünü hep insan odaklı, adaleti sağlamanın ve hoşgörüyü sağlayalım, ilahi Kelimetullah’tan yana bir millet olmuştur. İlahi Kelimetullah’ı tüm dünya yayalım diye yürüyüş yapmış bir millettir. Ama bütün bunların üstünde İslam'dan müşerref olmadan önce de ve sonrasında da merhametiyle de dünyaya iz bırakmış bir millet. Bizim milletimiz Atatürk’ün tarifinde, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' şiarıyla hareket edip, kendini Türk hissedebilen, milletimiz tarihin hiçbir safhasında Ergenekon’dan, üç kıtada at koşturduğu dönemlere kadar ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi de dahil, hiçbir millete zulüm etmemiştir."

Vatandaşa kurşun sıkanların bu milletin ferdi olmadığına vurgu yapan Makas, "Madımak'ta canlarımıza kıyan kimse, Başbağlar'da kurşunu sıkan ve içimizi kanatan kim ise bu milletin ferdi olmaz, olamaz. Çünkü bu milletin fertleri hiçbir zaman mazluma silah çekmemiştir. Mesele vatan, millet olmadığı müddetçe silah çekmemiş, cana kıymamış, hak hukuk olmadığı müddetçe böyle bir hareket içine girmemiştir." diye konuştu.

- "Yüreklerde kapanmayan bir yara"

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Başbağlar Katliamı'nın yüreklerde kapanmayan bir yara olduğunu söyledi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise saldırıyı yapanları kınayarak, terörün hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini ve Başbağlar’da yaşananların yürekleri yakan en büyük acılardan birisi olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da konuşmasında Sivas ve Başbağlar katliamının hunharca yapılmış bir saldırı olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Bekir Aksun ise hayatını kaybeden 33 vatandaşa Allah’tan rahmet dileyerek, "Aslında iki duyguyu burada birlikte yaşıyoruz. O günü hatırladıkça üzülüyoruz çünkü yaşadığınız acının tarifi olmadığını biliyor ve şehitlerimizin acısını dün gibi yüreğimizde hissediyoruz. Fakat sizlerin bu dik duruşunu, vakarını gördükçe de gururlanıyoruz. Sizlerin vatana, millete, bayrağa, ezana olan sevginiz ve sadakatiniz bize güç veriyor." diye konuştu.

Başbağlar muhtarı Mustafa Akarpınar, 29 yıl önce yaşananlardan ötürü adaletin tecelli etmesini isteyerek, “Adalet istiyoruz, bu talebimiz yalnız Başbağlar şehitleti için değil, ülkemizde tüm faili meçhul kalmış davaların mazlumları için de adalet istiyoruz. Yaşanan acılara rağmen 'vatan sevgisi imandandır' düsturu ile vatanımız, bayrağımız ve dinimiz için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar şehitlik anıtına geçerek, katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Törene, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, 3’üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.