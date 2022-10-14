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Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

14.10.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ile Gülşen Kutlu sevenleriyle bir araya geldi.

Festival kapsamında CSO Ada Ankara Yerleşkesi Tarihi Salon'da, "Payitaht'ın Şarkısı Başkent'in Türküsü" adıyla düzenlenen konserde, Geleneksel Türk Müziği'nin temsilcilerinden Özhan ile Türk Halk Müziğinin usta sanatçılarından Kutlu sahne aldı.

Osmanlı dönemi payitaht İstanbul ile Cumhuriyet dönemi başkent Ankara'nın geleneksel müziğinin ve halk oyunlarının harmanlandığı konserde, zaman zaman Seymenler de gösteri yaptı.

Konseri, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu şefi Necmi Kıran yönetti.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

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konser ahmet özhan gülşen kutlu

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