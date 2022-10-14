Osmanlı dönemi payitaht İstanbul ile Cumhuriyet dönemi başkent Ankara'nın geleneksel müziğinin ve halk oyunlarının harmanlandığı konserde, zaman zaman Seymenler de gösteri yaptı.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sanatçı Ahmet Özhan ve Gülşen Kutlu konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz