Törende Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerin askeri üniformalarını giyen "Tarihi Bölük", Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, jandarma ve emniyetin motosikletli timleri de yer aldı.

TBMM Dikmen kapısı önünden başlayan ve askerlerin büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşte, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından oluşan karma bando takımı, marşlar seslendirdi.

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmi geçit töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz