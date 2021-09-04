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Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

04.09.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak'ta 4 katlı 24 daireli binanın zemin katındaki kolonu patladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon ve Sincan Belediyesi ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı.

Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, 3 aileden oluşan 11 kişi de Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesinde geceyi geçirmek üzere evlerinden ayrıldı.

- "Birazdan binanın mühürlenmesi yapılacak"

Bölgeye gelerek incelemede bulunan Sincan Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Barın, 40 yaşındaki binanın kolonunun patladığını söyledi.

Binada tahliye işlemlerinin tamamladığını ifade eden Barın, "Birazdan binanın mühürlenmesi yapılacak. Hafta sonu olmasına rağmen inceleme işlemlerine başlandı. Binanın boşaltılıp, boşaltılmamasına karar verilecek. Büyük ihtimalle bina boşaltılır. Daha sonra riskli yapıya girer. İnsanlarımız akrabalarının ve şefkat evlerine gitti. Gece de güvenlik tedbirleri alınmış durumdadır." dedi.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından mühürlenmesi yapılan bina, güvenlik güçlerine teslim edildiği öğrenildi.

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı

Başkentte kolonu patlayan 24 daireli bina boşaltıldı
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