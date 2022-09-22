YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Basketbol: Pınar Cup 2022

Basketbol: Pınar Cup 2022

22.09.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka: 87 - Fenerbahçe Beko: 98

İZMİR (AA) - Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 98-87 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-18 üstün geçen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-39 önde gitti. Üçüncü periyodu da 72-65 galip tamamlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 98-87 kazandı.

Müsabakayı 23 sayı ile tamamlayan Pınar Karşıyakalı Errick McCollum karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 20 sayı ile mücadele etti.

Turnuvada yarın saat 20.00'de Fenerbahçe Beko, Ukrayna temsilcisi Prometey ile karşılaşacak.

Basketbol: Pınar Cup 2022

- Pınar Karşıyaka: 87 - Fenerbahçe Beko: 98

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Basketbol pınar karşıyaka

İzmir Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
13:09
İkindi
16:35
Akşam
19:17
Yatsı
20:33
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

Anlamını bir bilseniz... Denedikten sonra doktora koşun!

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

G Noktası hikâye! Akılalmaz orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.