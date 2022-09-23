Basketbol: Pınar Cup 2022

İZMİR (AA) - Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Prometey, Fenerbahçe Beko'yu 93-89 yendi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 önde bitiren Prometey, ikinci periyodu da 46-45 üstün tamamladı.
Ukrayna temsilcisi, üçüncü periyodu ise 71-59 galip geçti. Şehmus Hazer'in 16 sayı ürettiği son periyotta Fenerbahçe Beko bitime 42 saniye kala 89-88 üstünlük kurmasına rağmen Prometey, müsabakayı 93-89 kazandı.
Pınar Cup 2022 yarın saat 15.30'daki Pınar Karşıyaka-Prometey maçıyla tamamlanacak.
- Fenerbahçe Beko: 89 - Prometey: 93
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