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Basketbol: Pınar Cup 2022

23.09.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko: 89 - Prometey: 93

İZMİR (AA) - Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğindeki Pınar Cup 2022'nin ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Prometey, Fenerbahçe Beko'yu 93-89 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 önde bitiren Prometey, ikinci periyodu da 46-45 üstün tamamladı.

Ukrayna temsilcisi, üçüncü periyodu ise 71-59 galip geçti. Şehmus Hazer'in 16 sayı ürettiği son periyotta Fenerbahçe Beko bitime 42 saniye kala 89-88 üstünlük kurmasına rağmen Prometey, müsabakayı 93-89 kazandı.

Pınar Cup 2022 yarın saat 15.30'daki Pınar Karşıyaka-Prometey maçıyla tamamlanacak.

Basketbol: Pınar Cup 2022

- Fenerbahçe Beko: 89 - Prometey: 93

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

Fenerbahçe Beko - Prometey

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