Basketbol: THY Avrupa Ligi

Müsabakayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş da takip etti.

Dengeli başlayan karşılaşmada Brown ve Poythress ile etkili olan Maccabi Playtika'ya Calathes'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 23-20 önde bitirdi.

- Fenerbahçe Beko: 86 - Maccabi Playtika: 71

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