YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

15.09.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Bu yoğunluğu sık sık göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu gece tahminimiz 200-250 ton civarında"

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, yaklaşık 250 ton palamut avlayarak limana dönmenin sevincini yaşadı.

Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon, Ordu gibi illerden Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

Balıkçılar, gırgır tekneleriyle sırayla limana girdi. Teknelerden indirilen palamutlar, burada bekleyen araçlara yüklenerek, çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, liman içerisinde ciddi bir palamut sevkiyatı olduğunu belirterek, "Balıkçılar açısından şu anda umduğunuzu bulduk diyebiliriz. Liman içinde kamyonlardan adım atılacak yer yok. Balıkçılar seri olarak kamyonlara yüklemeye çalışıyorlar, bir an önce işlerini bitirip avlanmak için..." diye konuştu.

Bolluğun balık fiyatlarını da etkilediğini ve düşüş yaşandığını ifade eden Karakaş, şunları söyledi:

"Şu an tam bolluk zamanı. Bu şekilde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Havalar sıcak olduğu için palamudun tüketilmesi lazım. Bu yoğunluğu sık sık göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu gece tahminimiz 200-250 ton civarında. Tekne başı ortalama 7 ton ile 10 ton arası bir balık geliyor. Yani kasa olarak hesaplarsak bin, bin 200 civarında. Balıkçıların yüzü kesinlikle güldü."

Balıkçı Mustafa Kıroğlan da bol miktarda palamut avladıklarını ve 6 bin çift palamudu sevk ettiklerini açıkladı.

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

- Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Bu yoğunluğu sık sık göreceğiz diye tahmin ediyorum. Bu gece tahminimiz 200-250 ton civarında"

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Batı Karadeniz'de palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
palamut Düzce Akçakoca nakliye sevk

Düzce Namaz Vakitleri 16 Eylül Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
12:56
İkindi
16:26
Akşam
19:13
Yatsı
20:34
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.