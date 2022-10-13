YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. "Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

13.10.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Fin askeri lideri ve devlet adamı Carl Gustaf Emil Mannerheim'ın 1906-1908'deki görevi sırasında çektiği 48 fotoğraftan oluşan "Batıdan Doğuya Asya" adlı fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı.

Atatürk Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi Sanat Galerisi'ndeki açılışta konuşan Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Mannerheim'ın, 1906 yılında Çin'in sınır bölgelerinde istihbarat toplamak için çok önemli bir göreve çıktığını söyledi.

Mannerheim'ın gördüğü her şeyi belgelediğini, ölçümlerini yapıp, fotoğrafladığını anlatan Maki, "O karşılaştığı tüm farklı insanların fotoğraflarını çekti. Seyahatlerinin çoğu çok az Avrupalı insanların bulunduğu yerlereydi ancak çok çeşitli Türk halklarının bulunduğu yerler üzerinde bir gezi yapmış oldu. Bu gezi onun tam iki yılını aldı. At sırtında neredeyse 14 bin kilometre yol yaptı." diye konuştu.

Maki, sergide Mannerheim'ın, tüm yolculuğu boyunca aslında çektiği 1025 fotoğraftan sadece 48'inin görüleceğini kaydederek, fotoğrafların davetlilerin ilgisini çekmeyi başaracağını belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Mannerheim'ın çektiği fotoğrafların Orta Asya toplumlarını ve insanlarının yaşamını gösteren bir belgesel fotoğrafları olduğunu ifade etti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Kübra Kurtoğlu Vural ise sergiye konuk olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Finlandiya Ankara Büyükelçisi Maki, Büyükerşen, Vural ve davetliler sergiyi gezdi.

Sergi, 4 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

"Batıdan Doğuya Asya" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sergi

Eskişehir Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:49
İkindi
15:57
Akşam
18:30
Yatsı
19:47
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Pankreas kanserinin ilk evredeki en yaygın belirtisi! Doktora koşun

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.