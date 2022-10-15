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Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

15.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" gerçekleştirildi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, ilçede festival kapsamında düzenlenen etkinlikte, bağ bozumunun hayırlı olmasını diledi.

Batman'ın ana gündeminin 5 yeni organize sanayi bölgesi kurmak olduğunu belirten Canalp, kentin genç nüfus oranının yüksek olduğunu, bunun için istihdam alanlarını artırmak gerektiğini söyledi.

İstihdamın artırılması için başta sanayi olmak üzere tarım ve turizm gibi alanlara destek vereceklerini anlatan Canalp, "İstihdamın ana omurgası olan sanayiyi asla ve asla unutmayacağız. Eğer bu 5 yeni organize sanayi bölgesini faaliyete geçirebilirsek 65 bin kişilik istihdam imkanı ortaya çıkmış olacak." dedi.

Kentte artık tarımın, sanayinin, refahın, ticaretin, kültürün, istihdamın konuşulduğunu dile getiren Canalp, huzurun olmadığı yerde refah ve zenginlikten söz edilemeyeceğini kaydetti.

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş da geleneksel olmasını temenni ettikleri ilk festivali gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Öztaş, "Gercüş'ümüzün kadim kültürünü oluşturan bağcılık ve mezrona üzümünü yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

Daha sonra etkinlikte, mezrona üzümünü toplandı, kurulan ve yöresel lezzetlerin sergilendiği stantlar gezildi. Vatandaşlara cevizli sucuk, pestil, pekmez şerbeti, yöresel dolma ve mezrona üzümü ikram edildi.

Festivale, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Aslanlı, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

Batman'da "1. Gercüş Bağ Bozumu Festivali" düzenlendi

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Batman Bağ bozumu hasat

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