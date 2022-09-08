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Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

08.09.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 55 araç ve 650 personelin katılımıyla yerel düzey saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Müdürlüğü eğitim sahasında gerçekleştirilen tatbikatta olası bir deprem senaryosu kurgulandı.

Tatbikatta, enkazda kurtarma çalışması, radyoaktif sıkıntıya müdahale, yangın söndürme ve altyapı sorunlarına müdahale, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için çadır kurulum çalışmaları gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Kadir Kılıç, hiçbir afetin yaşanmasını arzu etmediklerini ancak hayatın olağan akışı içerisinde afetlerin üzücü sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Afetlerle yaşamak durumunda olduklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Afetlerle birlikte yaşamanın gerektirdiği bazı tedbirleri ve mücadele etme yöntemlerini öğrenmek, bu tür tatbikatlarla devletimiz ve milletimizin de gerekli hazırlıklarını yapması, olası bir afet anında afet öncesi ve sonrasında yapılacak olan çalışmaların kolaylaştırılmasını can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlayacaktır."

55 araç ve 650 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikata Batman Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, DEDAŞ, Batman AFAD İl Müdürlüğü, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü, AKSA Doğalgaz Batman-Siirt Bölge Müdürlüğü, Türk Kızılayı, ANDA Arama Kurtarma, Hayrat Derneği Arama Kurtarma ekipleri katıldı.

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

Batman'da deprem veya olası bir afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

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Anahtar Kelimeler:
Batman afad tatbikat

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