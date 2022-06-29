Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu.
Pazaryeri Mahallesi'nde silah sesini duyan vatandaşlar, Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda K.S. (28) ve S.D.A'nın (22) yerde hareketsiz halde olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede iki kişinin de ağır yaralı olduğu belirlendi.
Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Batman'da iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu
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