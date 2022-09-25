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Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

25.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk İşaret Dilinde İslam Projesi koordinatörlerinden Murat Akıncı: - "Yaklaşık 11 bin kullanıcıya ulaştık. Sitenin faaliyetlerinden işitme engelliler çok memnun"

Batman'da işitme engellilere yönelik hazırlanan ve Türk işaret diliyle İslam'ın anlatıldığı TİDİSLAM (Türk İşaret Dilinde İslam) Projesi kapsamında 11 bin kullanıcıya ulaşıldı.

Valilik, Batman Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü ve İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği koordine ve destekleriyle hayata geçirilen işitme engellilerin İslam'ı ve dini uygulamaları doğru ve tek kaynaktan öğrenmelerini sağlayan, TİDİSLAM projesinin web ve mobil uygulaması hizmete sunuldu.

"Peygamberin hayatı", "Kur'an-ı Kerim meali", "Dini kelimeler ve anlamları", "Dini bilgiler" gibi 4 ana kategoriden oluşan siteye giren işitme engelli bireyler işaret dili ile hazırlanmış videoları izleyerek, bilmedikleri konuları öğrenme imkanı buluyor.

- "Yaklaşık 11 bin kullanıcıya ulaştık"

TİDİSLAM Projesi koordinatörlerinden Murat Akıncı, gazetecilere, projenin 2018 yılında Kolombiyalı bir kişinin Müslüman olmak istemesiyle başladığını söyledi.

Yaptıkları araştırmalarda işaret diliyle İslam'ı ve dini bilgileri tam anlamıyla anlatan kaynakların olmadığını gördüklerini dile getiren Akıncı, Batman Valiliği ve İl Özel İdaresinin desteği ile 2021 yılı sonunda çalışmalara başladıklarını belirtti.

Projenin 8 ayda hazırlandığını anlatan Akıncı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 8 aylık bir dilimi bitirdikten sonra şu anda bu noktadayız. Yaklaşık 11 bin kullanıcıya ulaştık. Sitenin faaliyetlerinden işitme engelliler çok memnun. Bundan birçok insan faydalanabilir, sadece işitme engelliler değil."

Aynur Ulutürk de projenin asıl hedefinin Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinin Türk işaret diline çevrilmesi olduğunu belirterek, "Dünyada yaptığımız araştırmalara göre bunun bir örneği yok. Web sitesi ve mobil uygulamanın en önemli özelliği kullanıcılar her türlü soruyu görüntülü bir şekilde sorup, cevabını alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Projeden faydalanan işitme engellilerden Ramazan Altun, işaret diliyle bu hizmetin sunulmasının kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, bu çalışma sayesinde dini birçok konuyu öğrenme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Abdulselam Tüzün ise bu projenin kendileri için bir eğitim programı niteliğinde olduğunu söyledi.

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

- Türk İşaret Dilinde İslam Projesi koordinatörlerinden Murat Akıncı: - "Yaklaşık 11 bin kullanıcıya ulaştık. Sitenin faaliyetlerinden işitme engelliler çok memnun"

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

Batman'da işitme engelli bireyler işaret diliyle İslam'ı öğreniyor

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Anahtar Kelimeler:
Batman işitme engelliler türk işaret dili

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